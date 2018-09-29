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İSTANBUL

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı

Meteoroloji uyardı: Rüzgar ulaşımı aksatacak

Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün hava durumu İstanbul için mevsim normallerinde seyredecek. Uzmanlar, İstanbul'a pazar günü metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul için sağanak ve etkili rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul için sağanak ve etkili rüzgar uyarısında bulunuldu.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar olabilir

  • Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ile bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji dün de uyarmıştı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtilmişti.

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

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