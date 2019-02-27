Gündem Meteorolojiden 10 ilde yoğun kar yağışı uyarısı
BOLU

​Meteorolojiden 10 ilde yoğun kar yağışı uyarısı​

Meteorolojiden 10 ilde yoğun kar yağışı uyarısı

Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 - 4 derece azalacak.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 - 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük kesiminde devam eden kar yağışı, yarın sabah saatlerine kadar Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise Hakkari, Bitlis, Van'ın güneybatısı, Muş'un güneyi, Batman, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda don olayı ile birlikte yer yer tipi şeklinde olacak.

Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi ile meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 50-80 kilometre) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın gece Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa genelinde hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden üreticilerin ve vatandaşların önlemlerini almaları gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 - 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni Malatya yarı finalde

Yeni Malatya yarı finalde

​Nefes kesen penaltılar sonucunda G.Saray'ın rakibi oldular.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Permolit

Permolit
Beyaz örtüye hazırlanın

Beyaz örtüye hazırlanın

​Meteoroloji, yağışın 10 ilde etkili olacağını duyurdu.
ABD darbede ısrarcı

ABD darbede ısrarcı

​Venezuela'nın müzakere çağrılarına Washington'dan ret.
Denizdençıkanlar üzdü

Denizdençıkanlar üzdü

​Araç lastiği, halı, yatak, futbol topu..
Dünyanın gözüMavi Vatanda

Dünyanın gözüMavi Vatanda

TSK tarihinin en büyük deniz tatbikatı gerçekleştiriliyor.
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan adaylığa ilişkin itirazı reddetti.

Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul etti.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.