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ERZİNCAN

Meteorolojiden 6 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesin'de

yer alan Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

  • Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı) 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bu bölgelerde pazar günü öğle saatlerinden itibaren de 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

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