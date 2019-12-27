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İSTANBUL

Meteorolojiden 66 ile yağış uyarısı yapıldı! Hatay, Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara hava durumu

Meteorolojiden 66 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
  • İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • İzmir: Parçalı bulutlu 11
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
  • Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

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