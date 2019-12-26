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MALATYA

Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar uyarısı: Kar kalınlığı tahmini de yapıldı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri'de görülmesi beklenen yoğun kar yağışının 20 cm üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin yoğun kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

  • Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren Doğu bölgelerimizde (Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri) görülecek yağışların 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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