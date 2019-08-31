Meteorolojiden 9 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

Parçalı bulutlu 28 Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Parçalı ve az bulutlu 30 Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Parçalı ve az bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Az bulutlu ve açık 37 Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 26

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 26 Erzurum: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

Parçalı ve az bulutlu 36 Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu 36

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