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Gündem Meteorolojiden Afrika sıcakları uyarısı
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İSTANBUL

27 Mayıs 2019 hava durumu tahmini - ​Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı

Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte yurt içinde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DAHA ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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