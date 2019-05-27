Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DAHA ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu