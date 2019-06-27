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Gündem Meteorolojiden aşırı sıcak ve sağanak uyarısı
İSTANBUL

27 Haziran son dakik hava durumu tahmini - Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye aşırı sıcak havanın etkisi altında. Diğer yandan Doğu Karadeniz ile iç Ege'de sağanak yağışlar beklenirken, olası su ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bolu, Karabük, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 33°C

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Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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