Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji’den don ve çığ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji’den don ve çığ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

09:2424/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Gece ve sabah saatlerinde etkili
Gece ve sabah saatlerinde etkili

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Öte yandan, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Çığ riskine karşı hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



#Meteoroloji
#don
#çığ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Konya kura sonuçları: 250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi