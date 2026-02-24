Meteoroloji’den don ve çığ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.
Öte yandan, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Çığ riskine karşı hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.