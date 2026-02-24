Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'da yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akşam saatlerinden itibarense Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İşte tüm illerimiz için 24 Şubat 2026 hava durumu tahminleri
Bugün (24 Şubat) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek yerlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) Kırklareli ve Edirne ile Kocaeli'nin doğu, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Kocaeli'nin doğu kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu