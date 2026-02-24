Yeni Şafak
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İşte 24 Şubat 2026 hava durumu tahminleri

Tuğba Güner
08:3824/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'da yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akşam saatlerinden itibarense Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İşte tüm illerimiz için 24 Şubat 2026 hava durumu tahminleri

Bugün (24 Şubat) hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek yerlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) Kırklareli ve Edirne ile Kocaeli'nin doğu, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Kocaeli'nin doğu kesimleri sağanak yağışlı




EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı





















ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.


AMASYA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


ERZURUM -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu














TÜM İLLERDEKİ GÜNCEL HAVA DURUMU

