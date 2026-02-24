EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı















































































