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İSTANBUL

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İstanbul dahil bir çok ili etkileyecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli bugün çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların, İstanbul ve çevresinde, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgârın; Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu

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