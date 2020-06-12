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Meteorolojiden sağanak uyarısı: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde bekleniyor

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Karaman ile Konya'nın doğusu), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğu kesimleri ile Adana'nın kuzeyi) ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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