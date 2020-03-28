Meteorolojiden tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Meteorolojiden tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 09:17 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 09:33 İHA