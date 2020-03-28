Meteorolojiden tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu 10
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
- Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
- Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9
- Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15