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İSTANBUL

Meteorolojiden tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteorolojiden tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu 10
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
  • Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

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