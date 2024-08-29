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Metrobüs faciası 'geliyorum' demiş: Vatandaşın 'çok büyük kaza olacak' diyerek İBB'yi uyardığı ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybetmesi onlarca vatandaşında yaralanmasına sebep olan metrobüs kazasının yaşandığı bölge ile ilgili bir vatandaşın aylar öncesinden İBB yönetimini uyardığı öğrenildi.

Lokman Özdemir
13:02 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:07 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
X'te bir vatandaş aylar öncesinden Yenibosna Sefaköy Metrobüs hattında kaza yaşanacağına dair İBB'yi uyarmış
X'te bir vatandaş aylar öncesinden Yenibosna Sefaköy Metrobüs hattında kaza yaşanacağına dair İBB'yi uyarmış

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.





Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Çarpmanın ardından metrobüs savrularak bariyerlere vurdu.



Kazanın ardından 2 metrobüs şoförü ve 1 denetim amiri olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.


Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.



Vatandaş önceden uyarmış


Öte yandan kazaya ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.


Kazanın yaşandığı mevki ile ilgili bir vatandaşın aylar öncesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardığı görüldü.



"Çok büyük kaza olacak"


X'te paylaşım yapan 'Yusuf Ömer' adlı vatandaş
2 Mayıs 2024 tarihinde
yaptığı paylaşımda kaza yaşanabileceğini belirterek şunları yazdı;

"Yenibosna Sefaköy metrobüs durağı arasında çok büyük metrobüs kazası olacağını ve bu yolda ölümlü kaza olabileceğini şimdiden söyleyerek İBB Başkanı hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum."


Şikayetlere rağmen neden kazanın yaşandığı bölgede her hangi bir tedbirin alınmadığı merak ediliyor.




#Metrobüs
#İstanbul
#Küçükçekmece
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