Metrobüs faciası 'geliyorum' demiş: Vatandaşın 'çok büyük kaza olacak' diyerek İBB'yi uyardığı ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yol bakım çalışması nedeniyle yaşandığı öğrenilen feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 35 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken kazaya karışan metrobüsler yoldan çekildi. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförü ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı" dediği öğrenildi.