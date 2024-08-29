Metrobüs faciası 'geliyorum' demiş: Vatandaşın 'çok büyük kaza olacak' diyerek İBB'yi uyardığı ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Çarpmanın ardından metrobüs savrularak bariyerlere vurdu.
Kazanın ardından 2 metrobüs şoförü ve 1 denetim amiri olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.
Vatandaş önceden uyarmış
Öte yandan kazaya ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Kazanın yaşandığı mevki ile ilgili bir vatandaşın aylar öncesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardığı görüldü.
"Çok büyük kaza olacak"
Şikayetlere rağmen neden kazanın yaşandığı bölgede her hangi bir tedbirin alınmadığı merak ediliyor.