​Mevlana Şehri’nde ‘Altın’ dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da esnaflarla mutabık kalarak başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.
- Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da yıkım işlemlerini tamamladık. Yeni projenin yapımı devam ediyor. 2021 yılı sonunda Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. İşbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.