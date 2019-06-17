Mezarcı olmayınca işten kovuldu

CHP’li belediye Ayhan Çil’i önce sürgün etti, sonra da işten kovdu.

Bilecik’te yönetimin AK Parti’den CHP’ye geçmesinin ardından kadrolu müzisyen Çil, 10 Haziran itibariyle Mezarlıklar Müdürlüğü’ne mezar kazıcı olarak sürüldü. Müzisyen kadrosunda olmasına rağmen yapılan sürgün sonrası itirazda bulunan Çil, sürgünden 3 gün sonra mezarlıkta mezar kazıcısı görevine başlamadığı için iş sözleşmesine son verildi.

Haksız yere yapılan sürgün sonrası işten çıkartıldığını söyleyen Çil, “Yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmayarak gerekli yasal işlemleri başlatacağım. Hakkım olan tazminatımı almak için dava açacağım” dedi.