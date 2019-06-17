Gündem Mezarcı olmayınca işten kovuldu
BİLECİK

Mezarcı olmayınca işten kovuldu

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in orkestra şefliğinden mezar kazıcılığına sürgün ettiği orkestra şefi Ayhan Çil’i işten kovdu.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP’li belediye Ayhan Çil’i önce sürgün etti, sonra da işten kovdu.
CHP’li belediye Ayhan Çil’i önce sürgün etti, sonra da işten kovdu.

Bilecik’te yönetimin AK Parti’den CHP’ye geçmesinin ardından kadrolu müzisyen Çil, 10 Haziran itibariyle Mezarlıklar Müdürlüğü’ne mezar kazıcı olarak sürüldü. Müzisyen kadrosunda olmasına rağmen yapılan sürgün sonrası itirazda bulunan Çil, sürgünden 3 gün sonra mezarlıkta mezar kazıcısı görevine başlamadığı için iş sözleşmesine son verildi.

Haksız yere yapılan sürgün sonrası işten çıkartıldığını söyleyen Çil, “Yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmayarak gerekli yasal işlemleri başlatacağım. Hakkım olan tazminatımı almak için dava açacağım” dedi.

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