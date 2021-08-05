Mezuniyet cübbesiyle uğurlandı

Antalya’da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu’nun cenazesi, tören için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İstiklal İlkokulu bahçesine götürüldü. Cenaze töreninde Haytaoğlu’nun babası Mustafa, annesi Mezide, ablası Ezgi Tuğba ve kardeşi Hazan Haytaoğlu güçlükle ayakta durabildi. Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından Haytaoğlu’nun naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Anne Mezide Haytaoğlu, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN

Anne Mezide Haytaoğlu, kızının gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi. Yetkililere de seslenen Haytaoğlu, “Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanımız’dan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı’ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah’ım emanetini geri aldı” ifadelerini kullandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu

KADINA ŞİDDET PANELİNE KATILMIŞ

Öte yandan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun, “Medyada Şiddet ve Kadın” paneline katıldığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Haytaoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Özkan, Haytaoğlu’nun, daha önce üniversitenin “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenlediği “Medyada Şiddet ve Kadın” isimli panele katıldığını söyledi. Özkan, “Sadece onu değil, sihirli elleriyle dokunup değiştireceği geleceği de öldürdüler. Öğrencimiz Azra Gülendam Haytaoğlu, hayatını kadına şiddetle mücadeleye adayacaktı. 2019’daki Medyada Şiddet ve Kadın panelinde, gözlerindeki ışık her şeyi anlatıyor. O ışığı da söndürdüler” diye konuştu.