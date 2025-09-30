Yeni Şafak
MGK yeni komuta kademesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

09:1630/09/2025, Salı
Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıya, görevlerine yeni atanan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ilk kez katılacak. Görüşmelerde İsrail’in saldırıları, bölgesel gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” vizyonu masada olacak.

Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılacak.

Gazze gündemde

Gündemin en kritik başlığını Gazze’deki gelişmeler oluşturacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail’in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye’nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.

Ukrayna-Rusya savaşı

Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.

Öte yandan Suriye’de istikrarın sağlanması ve SDG’nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye kurulun gündeminde

Terörsüz Türkiye’de gelinen son durum da kurulun gündeminde.

Irak’ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı öngörülüyor.

F-35 ve F-16 tedarik süreçleri masada

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harbe hazırlık seviyesi de kurulun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ardından F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinde gelinen son durum kurulda istişare edilecek.

Ayrıca KAAN başta olmak üzere milli imkanlarla yürütülen savunma sanayii projelerindeki mevcut durum da kurulda görüşülecek.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin güvenle gerçekleştirilmesi amacıyla atılan adımlar da MGK’nın gündeminde olacak.


