Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da yapılan ankete damga vurdu

Balkanlarda yapılan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya’da en çok beğenilen lider olarak öne çıktı.
Ankete katılanların geneli, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ilgilenmesi gereken konunun "hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, yolsuzluk ve işsizlik" olduğunu aktardı.
Bosna Hersek'te ankete katılanların yüzde 62'si Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade ederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.
Kosova'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 77 ile birinci sırada, ABD Başkanı Donald Trump yüzde 74 ile ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 16 ile Şi izledi.
Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 75 ile ilk sırada, Trump yüzde 66 ile ikinci sırada, Putin ise yüzde 52 ile üçüncü sırayı aldı.
Sırbistan'da ise Putin yüzde 79 ile ilk sırada, Şi yüzde 70 ile ikinci, Trump yüzde 44 ile üçüncü olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 38 olumlu görüş aldı.
Ankete Bosna Hersek'ten 1219, Kosova'dan 1164, Karadağ'dan 1020, Kuzey Makedonya'dan 1221 ve Sırbistan'dan ise 1216 kişinin katıldığı bildirildi.