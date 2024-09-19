MHP Genel Başkanı Bahçeli: Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yönetim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI: MHP lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında konuşuyor. https://t.co/sdMBRZqz9v — Yeni Şafak (@yenisafak) September 19, 2024

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

Son yarım asırdır bizi yok saymaya çalışanlar olsa bile biz daha çok var olduk, var olmaya devam edeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleftir.

Karamsarlık aşılamaya çalışanlar vardır. Pek çok mahsurlu gelişme milletimizin gözü önünde bir tiyatro oyunu gibi sahnelenmektedir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır.

"Maskeli balo soytarılarına verilecek ülke yoktur"

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

"Şimdi vazife sırası bizdedir"

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır. Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır.

Malul gazi sayılmayan kardeşlerimiz vazifelerini korkusuzca yerine getirmiştir. Şimdi vazife sırası bizdedir. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne göre değerlendirme yapmak tarihi ve manevi açıdan tutarlı değildir.

"Artık hiçbir yer güvenli değildir"

Lübnan'da yaşanan cihazların patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

"CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir"

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. 'Erken seçim istemeyeceğiz' açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur. Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız.

"Canilerin mutlaka yakasından tutacak"

Türkiye iki acı olayla çalkalanmaktadır. Birisi Diyarbakır'da Narin yavrumuz; diğeri Tekirdağ'da Sıla bebeğin dramıdır. Bu sabilere kıyanların en ağır bedelleri ödemesi adaletin gereğidir. İki yavrumuz hepimizin yüreğine ateş düşürmüştür. Türk adaleti, canilerin mutlaka yakasından tutacak umut ederim ki güneş yüzü görmeden çürüyüp gideceklerdir.

Narin yavrumuz Norveç'te doğsa ne olurdu, diyenler milletimize hakaret etmektedir. Sisli günlerde ülkesini ve milletini aşağılayanlar bize göre yabancıların kurşun askerleridir. Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin zamanında milleti bilgilendirmesi sağlanmalıdır. Türkiye'yi Taşvantepe ile Malkara arasına sıkıştırma girişimi kasıtlıdır.



