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Gündem MHP lideri Bahçeli Cinsel taciz skandalına adı karışan HDPli Tuma Çelikin milletvekilliği düşürülmeli
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" dedi. Bahçeli ayrıca adı cinsel taciz skandalına karışan HDP'li Tuma Çelik hakkında, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, tecavüz skandalıyla gündeme gelen HDP Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" dedi. MHP lideri, Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin ise "En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Pınar Gültekin cinayeti: "Yüreğimiz sızlıyor"

Bahçeli Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili olarak ise, ''Muğla’nın Ula İlçesinde yaşayan ve üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin’den beş gün haber alınamamıştı. Maalesef cansız bedeni bir ormanlık alanda bulunmuş.Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Kadınlara uzanan melamet elleri, melanet emelleri tüm gücümle lanetliyorum. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.'' dedi.

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