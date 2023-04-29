MHP lideri Bahçeli Kütahya'da: 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi

İstiklalimizin kaynağı vatan şehitlerimizdir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türklük gurur ve şuurluyla bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaklı kucaklaşmaya mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.