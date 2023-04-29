MHP lideri Bahçeli Kütahya'da: 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi

MHP lideri Devlet Bahçeli Kütahya Mitingi'nde.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"Kütahya bunun tarihten gelen şahididir. Türkiye'mizin son 54 yılına damgasını vuran MHP gücünü ilkelerinden, sizlerin destek ve duasından almaktadır. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan kimler varsa onlara karşı amansız mücadele halindeyiz.
İstiklalimizin kaynağı vatan şehitlerimizdir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türklük gurur ve şuurluyla bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaklı kucaklaşmaya mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü yürütme, yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir mihrak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur, irademiz budur. Kütahya'nın duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs'taki seçime hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz?
1 oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a verecek misiniz? TBMM'de Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Malum parti başkanları gelsinler de Kütahya'nın şu muhteşem heyecanından ders alsınlar. Yürekleri dayanacaksa Kütahya'nın milli kararlılığını görsünler. Coşkunuz umutlarımızı diri tutuyor. Devlet ve milleriyle her şeyden önce Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz."
Ayrıntılar geliyor...
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39 dakika önce