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ŞIRNAK

MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

MHP Şırnak İl Başkanlığı binasına teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Semih Yalçın
Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını, saldırıda ölen ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından Şırnak'ta yaşanan bu eylemin planlı bir yıldırma ve provokasyonun parçası olduğunu belirtti.

"Şırnak İl Teşkilatımızın mensupları, terör örgütü PKK'nın tehdit ve baskılarına rağmen bin yıllık kardeşlik hukukunun yaşatılması için canları pahasına faaliyetlerini sürdürmektedir ve kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

''Ölüm ya da yaralanma yaşanmadı''

"Bu akşam aldığımız habere göre, MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır. Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır. Adana ve Şırnak saldırıları, PKK'nın sözde milisleriyle ses getirme amaçlı amatör eylemlere giriştiğini göstermektedir. Söz konusu saldırılar, kırsalda ve dağlarda militanlarını birer birer yitiren, devletin kararlı adımları sayesinde mum gibi eriyerek son nefesini vermek üzere olan PKK'nın, çaresizlik ve tükenişinin de işaretidir."

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