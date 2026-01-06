MHP'li Yıldız tarih verdi: Terörsüz Türkiye raporu çıkıyor

MHP'li Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortak raporu uzlaşı içinde bu ay çıkarırız" diye açıklamada bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor mesaisi sürüyor.
Komisyondaki partilerin koordinatör grup başkanvekilleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.
Toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bu ay içinde tamamlanacak"
Yıldız, sürece ilişkin hazırlanması beklenen raporun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.
Feti Yıldız, raporun uzlaşı ile çıkacağına inandığını söyledi.
Gazeteciler, Yıldız'a infaz düzenlemesine ilişkin bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını da sordu.
MHP'li Yıldız, Anayasa'daki eşitlik ilkesine dayalı bir infaz kanunu yapılabileceğini kaydetti.