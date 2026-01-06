Yeni Şafak
MHP'li Yıldız tarih verdi: Terörsüz Türkiye raporu çıkıyor

15:236/01/2026, منگل
G: 6/01/2026, منگل
Feti Yıldız
Feti Yıldız

MHP'li Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortak raporu uzlaşı içinde bu ay çıkarırız" diye açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız
, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyon raporunun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor mesaisi sürüyor.


Komisyondaki partilerin koordinatör grup başkanvekilleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.


Toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız gazetecilerin sorularını yanıtladı.


"Bu ay içinde tamamlanacak"


Yıldız, sürece ilişkin hazırlanması beklenen raporun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.


Feti Yıldız, raporun uzlaşı ile çıkacağına inandığını söyledi.


Gazeteciler, Yıldız'a infaz düzenlemesine ilişkin bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını da sordu.


MHP'li Yıldız, Anayasa'daki eşitlik ilkesine dayalı bir infaz kanunu yapılabileceğini kaydetti.




