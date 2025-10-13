Miçotakis yine cephe alıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dış politikada Türkiye karşıtlığını tırmandırıyor.
BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Danimarka’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde de Ege’de 12 mili savaş sebebi sayan Türkiye’yi şikayet etti.
DENİZ REJİMİNİ KISITLAYACAK
Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığını 6 milden 12 çıkarması halinde Ege’nin bir Yunan gölü haline geleceğini belirterek 1995 tarihli TBMM kararıyla bu yönde bir adımı ‘casus belli’ (savaş sebebi) olarak kabul edeceğini dünyaya ilan etmişti. Türk hukukçular bu metni saldırganlıktan uzak, egemenlik ve denge koruması içeren bir savunma refleksi olarak yorumluyor. Uzmanlar, Yunanistan’ın 12 mile kadar bir genişleme iddiasının Ege’de açık denizlerin payını Türkiye için ciddi oranda azaltacağını ve bunun yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayıp bölgesel deniz rejimi üzerinde kalıcı kısıtlamalara
yol açacağını belirtiyor.
AB İÇİNDE RAHATSIZLIK VAR
Komşunun gerilimi tırmandırma stratejisinin arka planında AB’nin “SAFE” mekanizması gibi geniş çaplı savunma iş birliği programlarının yer aldığı belirtiliyor. Brüksel’den gelen diplomatik gözlemler, Atina’nın ikili çekişmeleri blok düzeyinde pazarlık aracı olarak kullanma eğiliminin AB içinde rahatsızlık yarattığını işaret ediyor. Diplomatik kulislerde, Miçotakis yönetiminin iç kamuoyuna yönelik silahlanma programlarını meşrulaştırma amacıyla dış tehdit vurgusunu yükselttiği; Türkiye’nin ise hak ve çıkarlarını korumak üzere hem diplomatik hem de sahadaki hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.