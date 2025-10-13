Yeni Şafak
Miçotakis yine cephe alıyor

Canberk Doğan
04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dış politikada Türkiye karşıtlığını tırmandırıyor.

BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Danimarka’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde de Ege’de 12 mili savaş sebebi sayan Türkiye’yi şikayet etti.

DENİZ REJİMİNİ KISITLAYACAK

Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığını 6 milden 12 çıkarması halinde Ege’nin bir Yunan gölü haline geleceğini belirterek 1995 tarihli TBMM kararıyla bu yönde bir adımı ‘casus belli’ (savaş sebebi) olarak kabul edeceğini dünyaya ilan etmişti. Türk hukukçular bu metni saldırganlıktan uzak, egemenlik ve denge koruması içeren bir savunma refleksi olarak yorumluyor. Uzmanlar, Yunanistan’ın 12 mile kadar bir genişleme iddiasının Ege’de açık denizlerin payını Türkiye için ciddi oranda azaltacağını ve bunun yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayıp bölgesel deniz rejimi üzerinde kalıcı kısıtlamalara

yol açacağını belirtiyor.

AB İÇİNDE RAHATSIZLIK VAR

Komşunun gerilimi tırmandırma stratejisinin arka planında AB’nin “SAFE” mekanizması gibi geniş çaplı savunma iş birliği programlarının yer aldığı belirtiliyor. Brüksel’den gelen diplomatik gözlemler, Atina’nın ikili çekişmeleri blok düzeyinde pazarlık aracı olarak kullanma eğiliminin AB içinde rahatsızlık yarattığını işaret ediyor. Diplomatik kulislerde, Miçotakis yönetiminin iç kamuoyuna yönelik silahlanma programlarını meşrulaştırma amacıyla dış tehdit vurgusunu yükselttiği; Türkiye’nin ise hak ve çıkarlarını korumak üzere hem diplomatik hem de sahadaki hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.



