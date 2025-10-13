Miçotakis yine cephe alıyor

Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığını 6 milden 12 çıkarması halinde Ege’nin bir Yunan gölü haline geleceğini belirterek 1995 tarihli TBMM kararıyla bu yönde bir adımı ‘casus belli’ (savaş sebebi) olarak kabul edeceğini dünyaya ilan etmişti. Türk hukukçular bu metni saldırganlıktan uzak, egemenlik ve denge koruması içeren bir savunma refleksi olarak yorumluyor. Uzmanlar, Yunanistan’ın 12 mile kadar bir genişleme iddiasının Ege’de açık denizlerin payını Türkiye için ciddi oranda azaltacağını ve bunun yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayıp bölgesel deniz rejimi üzerinde kalıcı kısıtlamalara