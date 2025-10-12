Yeni Şafak
Milli İHA’lar Atina’yı endişelendirdi: Dendias İngiltere'de Türkiye’yi hedef aldı

Dendias, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yükselişinden rahatsızlığını da açıkça dile getirdi.
Dendias, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yükselişinden rahatsızlığını da açıkça dile getirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta Türkiye’yi kötüleme alışkanlığını İngiltere’de de sürdürdü. Türkiye'nin ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını iddia eden Dendias, NATO ülkelerinin Türkiye'ye bakış açısını skandal sözlerle eleştirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Cambridge Üniversitesi'nde düzenlenen 9’uncu Yunanistan-Britanya Sempozyumu'nda konuştu. Dendias, Türkiye'nin ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını ileri sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre, İngilizlere, yapay zeka yardımı ile 20-30 yıl sonraki Londra ve Ankara kıyaslaması yapmalarını önerdi.

Türk İHA'larına karşı geliştirdikleri Kentavros anti-drone sisteminin başarılı olduğunu savunan Dendias, NATO ülkelerinin Türkiye'ye bakış açısını eleştirerek şöyle dedi:

  • "İttifakın pek çok başkentinde, Türkiye'ye savunma ve güvenlik konularında tamamen güvenilebilecek hayati derecede önemli bir ortak gözüyle bakılıyor. Oysa, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile sıcak samimi ilişkileri var. Londra ile Ankara aynı dünya görüşüne, aynı umutlara mı sahipler? Bu soruya cevap vermek için yapay zekayı kullanabiliriz. Dünyanın, 20-30 yıl sonrası için Londra'yı ve Ankara'yı nasıl görmek istediğine ilişkin 2 ayrı fotoğraf oluşturalım. Bu fotoğraflar arasında ne gibi benzerlikler olacak, oturup düşünelim."

Yunan basınında yer alan yorumlara göre, Dendias’ın bu açıklamaları Londra’da net bir karşılık bulmuş değil. İngiltere’nin, Türkiye’nin bölgesel girişimlerini göz ardı ederek Atina merkezli yeni bir savunma işbirliğine sıcak bakıp bakmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.




#Yunanistan
#Nikos Dendias
#Türkiye
#İngiltere
