Milli İHA’lar Atina’yı endişelendirdi: Dendias İngiltere'de Türkiye’yi hedef aldı

"İttifakın pek çok başkentinde, Türkiye'ye savunma ve güvenlik konularında tamamen güvenilebilecek hayati derecede önemli bir ortak gözüyle bakılıyor. Oysa, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile sıcak samimi ilişkileri var. Londra ile Ankara aynı dünya görüşüne, aynı umutlara mı sahipler? Bu soruya cevap vermek için yapay zekayı kullanabiliriz. Dünyanın, 20-30 yıl sonrası için Londra'yı ve Ankara'yı nasıl görmek istediğine ilişkin 2 ayrı fotoğraf oluşturalım. Bu fotoğraflar arasında ne gibi benzerlikler olacak, oturup düşünelim."