Milas'ta orman yangını: Alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçrayan yangın kısmen söndürülürken, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2021, 07:52 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2021, 07:58 DHA