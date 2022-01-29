Gündem Millet İttifakında oturma düzeni krizi Kılıçdaroğlundan alfabetik sıra önerisi
POLİTİKA

Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. " ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin hala oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Millet İttifakında oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlundan alfabetik sıra önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.

ALFABETİK SIRA ÖNERİSİ

Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.

​Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi
OYNAT 00:46
​Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni' ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. ' ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin hala oturma düzeni konusunu tartışması ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yayınını izleyen Fazıl Say isyan etti: CHP Genel Başkanı Kaftancıoğlu olsaydı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun yayınını izleyen Fazıl Say isyan etti: CHP Genel Başkanı Kaftancıoğlu olsaydı
Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Vatandaş iki buçuk metreyi bulan karda geçitler açıyor.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
Millet İttifakında oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlundan alfabetik sıra önerisi

​Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video sonrası harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.