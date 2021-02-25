​Millet İttifakı’nın zemini çürük

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı oluşturan partilere sert eleştirilerde bulundu:

Cumhur İttifakı’na karşı CHP’nin lokomotifliğinde kurulan yapının (Millet İttifakı) terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. CHP sadece lafını ettiği demokrasinin D’sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. Aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir.

OYNAT 03:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 'Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir. İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa ve ihmale maruz bırakanlarla sandıkta 2023'te hesaplaşacağız' dedi. BiP'te paylaş

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KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Türkiye’nin terörle mücadeleki kararlılığı epeyce bir kesimi rahatsız etti. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Bunun için kimseden icazet alacak değiliz. Eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı tercih edenler, aynı kafayla gittikleri sürece, hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir.

OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'lilerin kitabında hizmet var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan 'Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız' dedi. BiP'te paylaş

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KİRLİ ZİHNİYET

Türkiye’de vatanını her fırsatta sırtından hançerleyen kirli bir zihniyet var. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti (HDP) yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil

TEZGAHI BERABER ÇALIŞTIRDILAR

Bunlar öyle utanmaz ki çıkıyor, şu anda onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Terör örgütünü ve siyasi uzantılarını korumak için bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. (Bunun sorumlusu Erdoğan’dır) diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne karaktersizsin. Bunların cibilliyeti bozuk.

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OYNAT 00:27 İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Fezleke süreci aynen işleyecek