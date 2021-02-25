​Millet İttifakı’nın zemini çürük

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı oluşturan partilere sert eleştirilerde bulundu:
- Cumhur İttifakı’na karşı CHP’nin lokomotifliğinde kurulan yapının (Millet İttifakı) terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. CHP sadece lafını ettiği demokrasinin D’sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. Aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir.
KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ
Türkiye’nin terörle mücadeleki kararlılığı epeyce bir kesimi rahatsız etti. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Bunun için kimseden icazet alacak değiliz. Eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı tercih edenler, aynı kafayla gittikleri sürece, hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir.
KİRLİ ZİHNİYET
- Türkiye’de vatanını her fırsatta sırtından hançerleyen kirli bir zihniyet var. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti (HDP) yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir.
TEZGAHI BERABER ÇALIŞTIRDILAR
Bunlar öyle utanmaz ki çıkıyor, şu anda onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Terör örgütünü ve siyasi uzantılarını korumak için bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. (Bunun sorumlusu Erdoğan’dır) diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne karaktersizsin. Bunların cibilliyeti bozuk.
Fezleke süreci aynen işleyecek
- Erdoğan, grup toplantısının ardından Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, “HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar” karşılığını verdi.