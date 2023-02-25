Millet ‘şehirleri’

Millet bahçeleri büyük depremde konaklama alanlarına dönüştü. Depremin ardından bu bölgelere kurulan çadırlar sayesinde binlerce insana barınma olanağı sağlandı. Depremin ardından evleri yıkılan, hasar gören ya da artçı depremler sebebiyle evine girmek istemeyen vatandaşlar millet bahçelerine kurulan çadırlara yerleştiler. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Hatay’da bulunan millet bahçeleri binlerce kişiye kucak açtı. Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan deprem bölgesine getirilen sıcağı ve soğuğu geçirmeyen ünlü otağ çadırları Kahramanmaraş Millet Bahçesi’ne kuruldu. Bahçeye 250 otağ çadırı kuruldu. Otağ çadırlarında yaklaşık bin 500 kişi yaşıyor.

Gaziantep’te bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi de depremzedelere kapılarını açtı. Merkezde bulunan millet bahçesinin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde bulunan park ve bahçelere toplan 8 bin 581 çadır kuruldu. Buralarda yeni çadır kurulması devam ediyor. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Hatay Antakya ile İskenderun’da bulunan millet bahçelerine de depremzedeler için çadırlar kuruldu. Çadırlarda depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Söz konusu kentlerde çadır kurma çalışmaları sürüyor.