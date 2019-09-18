Milletimiz bir daha izin vermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Menderes’le birlikte Zorlu ve Polatkan’ı rahmet ve minnetle andığını söyledi. Soylu, “17 Eylül 1961’de Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitti. Toplumun istisnasız tüm kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip oldukları zaman, bilmeliyiz ki hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir taarruza bir daha meyil edemeyeceklerdir. Etse bile milletimiz izin vermeyecektir” diye konuştu.

Adnan Menderes

Törene katılan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes de acılarının hala tazeliğini koruduğunu ifade etti. Ümran Menderes, “27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır. Demokrasi katledilmiştir” dedi.

Törene katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Adına mahkeme denilen, adına idam denilen, hedefi millet olan bu kumpanyalarda maalesef şehit Başbakanımızı, bakanlarımızı ipe verdiler” dedi.