Milletvekili Ünal ifade verecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 1 yıldır bakıcılık yapan 23 yaşındaki Özbek uyruklu Nadira Kadirova, 23 Eylül akşamı yaşamını yitirdi. Silahla gerçekleşen bir intihar olduğu açıklanan olayın ardından evdeki herkesin ifadesine başvurulurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, Ünal ile evde bulunanların daha kapsamlı ifadesinin alınması için ‘tanık’ sıfatıyla ikinci kez dinleneceği öğrenildi. Ünal ilk ifadesinde silahının yerinde olmadığını fark edince aramaya başladıklarını, bu sırada Kadirova’nın tedirgin davranışlar sergilediğini söylemişti.

Nadira Kadirova

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Bakıcı Nadira Kadirova’nın odasının kapısını kilitledikten sonra içeride silahla intihar ettiğini belirten Şirin Ünal, kapıyı kırmak için uğraştıklarını, başaramayınca polise haber verdiklerini söylemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada da Kadirova’nın bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğu ve polis ekiplerince kırıldığı ifade ediliyordu. Soruşturma savcısının talimatıyla Şirin Ünal dahil olmak üzere evde bulunan herkesten “parmak izi” ve “swap” incelemesinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numuneler alındı. Yapılan ilk incelemede, Ünal’ın elinde barut izine rastlanmadı.

YAZI ÖRNEĞİNDE İNCELEME

Olay sonrası savcılık talimatıyla Kadirova’ya ait olduğu belirtilen intihar notu ile günlük ve bir ajandaya el koyulmuştu. Nottaki yazı ile diğer yazı örneklerinin karşılaştırılacağı belirtilirken, yapılacak incelemeyle söz konusu intihar notunu Kadirova’nın yazıp yazmadığı tespit edilecek. Soruşturma kapsamında, Kadirova’nın kullandığı telefona da el koyulmuştu. Telefon üzerindeki incelemenin devam ettiği, özellikle son dönemde irtibatlı olduğu kişiler başta olmak üzere geçmişe yönelik arama kayıtları da mercek altına alındı. Savcılığın bu kişilerin de ifadesine başvuracağı kaydedildi.

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Kesin rapor bekleniyor

Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali’nin Özbekistan’da olduğu, ifade için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. İlk incelemede Kadirova’nın bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 cm üzerine isabet eden mermi neticesinde öldüğü belirlenmişti. Klasik otopsisi yapılan Kadirova’nın kesin ölüm raporunun da Adli Tıp Kurumu’nca önümüzdeki günlerde savcılığa gönderileceği kaydedildi.