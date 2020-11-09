Milletvekiline transfer sınırı

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmesi için yaptığı çalışmada sona yaklaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler 5 başlıkta toplandı. Hazırlanan taslağa göre, ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanması gündemde. İttifak içi barajın yüzde 5’in altında ya da 7’in üstünde olmaması düşünülüyor.
YIL SINIRLAMASI PLANLANIYOR
Yine, milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için de belli süre öngörülüyor. Siyasette bu tür hüllelerin önüne geçmek için milletvekili transferlerine yıl sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bunun için de seçimlere 1 sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekili geçişlerinin olmamasına ilişkin düzenleme yapılması öneriliyor.
- AK Parti özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde. AK Parti kaynakları, muhtarlık seçimleri için seçim zamanında büyükşehirlerden vatandaşların kendi memleketlerine nüfus kaydı alınarak kendi yakınının seçimi kazanması için büyük göç yaşandığına ve bunun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Taslakta bununla ilgili de önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bunun için yerel seçimlerle aynı anda yapılan muhtarlık seçimlerinin, 1 yıl önce veya 1 yıl sonra yapılması düşünülüyor. Yine muhtarlık seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi, diğer seçimlerde kullanılan pusula sistemine geçilmesi, muhtarların aday olup olmayacaklarının 10 gün önceden Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmesi gibi köklü değişiklikler öngörülüyor.