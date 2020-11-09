Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milletvekiline transfer sınırı
ANKARA

Milletvekiline transfer sınırı

Milletvekiline transfer sınırı

AK Parti’nin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarının yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmada sona gelindi. 5 başlıkta toplanan değişiklerde, milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için süre sınırı getiriliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde.
AK Parti özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde.

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmesi için yaptığı çalışmada sona yaklaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler 5 başlıkta toplandı. Hazırlanan taslağa göre, ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanması gündemde. İttifak içi barajın yüzde 5’in altında ya da 7’in üstünde olmaması düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz

YIL SINIRLAMASI PLANLANIYOR

Yine, milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için de belli süre öngörülüyor. Siyasette bu tür hüllelerin önüne geçmek için milletvekili transferlerine yıl sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bunun için de seçimlere 1 sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekili geçişlerinin olmamasına ilişkin düzenleme yapılması öneriliyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun, çok sevinçliyiz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun, çok sevinçliyiz
  • AK Parti özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde. AK Parti kaynakları, muhtarlık seçimleri için seçim zamanında büyükşehirlerden vatandaşların kendi memleketlerine nüfus kaydı alınarak kendi yakınının seçimi kazanması için büyük göç yaşandığına ve bunun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Taslakta bununla ilgili de önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bunun için yerel seçimlerle aynı anda yapılan muhtarlık seçimlerinin, 1 yıl önce veya 1 yıl sonra yapılması düşünülüyor. Yine muhtarlık seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi, diğer seçimlerde kullanılan pusula sistemine geçilmesi, muhtarların aday olup olmayacaklarının 10 gün önceden Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmesi gibi köklü değişiklikler öngörülüyor.
Abone Ol Google News
110 yıldır içindeydi

110 yıldır içindeydi

Posta güvercinin düşürdüğü kapsülden çıkarıldı.
AFAD duyurdu

AFAD duyurdu

​İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.
Haftanın kazananı Galatasaray

Haftanın kazananı
Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti.
Ağır hasta<br>sayısı artıyor

Ağır hasta
sayısı artıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Arda Turan, Sivasspor maçı sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
37 milyon<br>liraya ulaştı

37 milyon
liraya ulaştı

İzmir'e gönderilen nakdi yardım miktarı açıklandı.

Biden'ın<br>başkanlık yolu

Biden'ın
başkanlık yolu

​Biden ilk kez 32 yıl önce başkan adayı olmuştu.

O anları unutamadım

O anları unutamadım

​Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti.
Sabrettiler ve<br>zafere ulaştılar

Sabrettiler ve
zafere ulaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa zaferi mesajı.
Milyonların gözü<br>bu haberde

Milyonların gözü
bu haberde

​Meclis vergi ve yapılandırma ile istihdam için mesai yapacak.
Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında müjdeledi.
Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

​8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde güçlendirildi.
MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' nefes kesti.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Daha bitmedi!

Daha bitmedi!

​Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.