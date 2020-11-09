Milletvekiline transfer sınırı

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmesi için yaptığı çalışmada sona yaklaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler 5 başlıkta toplandı. Hazırlanan taslağa göre, ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanması gündemde. İttifak içi barajın yüzde 5’in altında ya da 7’in üstünde olmaması düşünülüyor.

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YIL SINIRLAMASI PLANLANIYOR

Yine, milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için de belli süre öngörülüyor. Siyasette bu tür hüllelerin önüne geçmek için milletvekili transferlerine yıl sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bunun için de seçimlere 1 sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekili geçişlerinin olmamasına ilişkin düzenleme yapılması öneriliyor.

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