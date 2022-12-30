Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'da

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

AA

Akar, burada şeref defterine, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum" ifadesini yazdı.

Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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AA

NTV yayınına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki gösterdi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ATİNA'NIN GİRİT'TE 12 MİL ADIMI

''Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.

AA

ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ

Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI

Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.

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EGE'DE YUNANİSTAN TACİZİ

Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor.

RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNUN KALKMASI

KKTC'de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli.

ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.''

GÜNDEM Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Ege'de 1 mil dahi vermeyiz