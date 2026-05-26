Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk hacı adayları, Arafat bölgesine ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen organizasyon kapsamında hacılar, konakladıkları otellerden belirlenen plan doğrultusunda otobüslerle Arafat’a taşındı. Hac sürecinde ulaşım, sağlık, konaklama ve iaşe hizmetleri için yüzlerce görevli sahada çalışmalarını sürdürdü.

DUA VE İBADETLE VAKİT GEÇİRECEKLER

Hacı adayları Arafat’ta dua ve ibadetle vakit geçirecek. Sabah namazının ardından fetva ve irşat ekibince hazırlanan özel programa katılacak olan hacılar, merkezi ses sistemi aracılığıyla tüm çadırlardan yapılacak irşat programını takip edebilecek. Türkiye’den gelen karilerin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hacı adayları, Arife Günü (bugün) öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un yapacağı duayla vakfeye durulacak.

MÜZDELİFE'YE GEÇECEKLER

Arafat vakfesinin ardından hacılar, Müzdelife bölgesine geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından ise hacılar, Mescid-i Haram’da ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini yerine getirerek tıraş olup ihramdan çıkacak.

HASTALAR DA TAŞINDI

Hacı adayalarının bölgeye intikaliyle ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, yürümekte zorlanan hacı adayları için özel araçlar tahsis edildiğini, hastanelerde tedavi gören vatandaşların da ambulanslarla Arafat’a taşınarak vakfelerini yapmalarının sağlanacağını dile getirdi.

SICAK SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Demirhan, hacı adaylarına özellikle günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 14.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Bol sıvı tüketiminin önemine işaret eden Demirhan, sağlık ekiplerinin olası risklere karşı sahada görev başında olduğunu söyledi.







