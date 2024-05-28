Milyonlarca kez paylaşıldı: Human Movie Team'in Gazze çizimi tüm dünyaya yayıldı

Gazze Kasabı Netanyahu'nun masum sivillere yönelik saldırı ve soykırım girişimleri sürerken Katil İsrail alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Refah'ta güvenli bölge olarak ilan edilen bebek ve çocuklarıyla birlikte güvenli bölgeye sığınan masum sivillere yönelik katliam girişimi Gazze'de olan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yerlerinden ve evlerinden edilen Filistinlere yönelik saldırılara tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyada, kişisel hesaplarda milyonlarca kez paylaşılan çizim, tüm dünyayı derinden etkiledi.

2015 yılıda gönüllü kadınlar tarafından kurulan ve dünyada yaşanan insan hakları ihlallerini duyurmayı hedefleyen Human Movie Team / İnsan Film Ekibi’nin hazırladığı, Refah’taki çadır kente yönelik alçak saldırıyı anlatan çizim büyük insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Human Movie Team / İnsan Film Ekibi kimdir?

Human Movie Team / İnsan Film Ekibi sosyal medyada multimedya içerikleri üreten ve hali hazırda eğitim, kültür, yardımlaşma alanında dernekleşmiş bir yeni medya projesidir. Human Movie Team, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaş, çatışma, işgal, afet, yokluk bölgelerindeki insani krizleri duyurmayı hedeflemiş özellikle Müslümanlara yapılan hak ihlallerini, hukuksuzlukları, kamuoyundaki yanlış mülteci algısını hazırladığı yüzlerce video, kısa film, belgesel, info grafiklerle duyurmaya çalışmış; “İzle, düşün, harekete geç!” mottosuyla insanları hak ihlallerine karşı ses vermeye ve çözüm üretmeye yönlendirmeye çalışmıştır.

Türkiye’nin pek çok ilinden gençlerin katılımıyla etkin bir sosyal medya gençlik hareketi haline gelmiştir.





İşte Human Movie Team / İnsan Film Ekibi'nin Gazze için hazırladığı bazı paylaşımlar...







