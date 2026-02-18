Milyonlarca öğrenciyi sevindiren haber geldi: Başvuru süresi uzatıldı

Yeni Şafak
10:0618/02/2026, Çarşamba
AÖF, bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı.
AÖF, bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci tüm hızıyla devam ediyor. AÖF tarafından yapılan açıklamada başvuru süresinin uzatıldığı belirtildi.

2 Şubat 2026 tarihinde başlayan işlemler için geri sayım sürerken, üniversite yönetimi öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına bahar dönemi için kayıt yenileme süresini uzattı.

AÖF tarafından yapılan açıklamada daha önce 16 Şubat olarak açıklanan başvuru süreci bitiş tarihi uzatıldı. Öğrenciler 26 Şubat tarihine kadar kayıt yenileyebilecek.

AÖF, dijital destek kanalları ve bilgilendirme ağı hakkında da bilgilendirme yaptı. Konuya ilişkin açıklamada; öğrencilerin işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunlarda sesli yanıt sistemi, çağrı merkezi, soru-cevap platformu AOSDESTEK ile yapay zekâ tabanlı sanal asistan Chatbot aracılığıyla anlık yardım alabildiği belirtildi.Sürecin daha şeffaf ve anlaşılır olması için hazırlanan bilgilendirici video ve animasyonlar fakültenin resmi kanallarında yayına alındığı ifade edildi. Üniversitenin SMS, mobil uygulama bildirimleri ve sesli aramalarla öğrencilere adım adım rehberlik ederek kayıt sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği aktarıldı.



