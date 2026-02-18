Milyonlarca öğrenciyi sevindiren haber geldi: Başvuru süresi uzatıldı

AÖF tarafından yapılan açıklamada daha önce 16 Şubat olarak açıklanan başvuru süreci bitiş tarihi uzatıldı. Öğrenciler 26 Şubat tarihine kadar kayıt yenileyebilecek.

AÖF, dijital destek kanalları ve bilgilendirme ağı hakkında da bilgilendirme yaptı. Konuya ilişkin açıklamada; öğrencilerin işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunlarda sesli yanıt sistemi, çağrı merkezi, soru-cevap platformu AOSDESTEK ile yapay zekâ tabanlı sanal asistan Chatbot aracılığıyla anlık yardım alabildiği belirtildi.Sürecin daha şeffaf ve anlaşılır olması için hazırlanan bilgilendirici video ve animasyonlar fakültenin resmi kanallarında yayına alındığı ifade edildi. Üniversitenin SMS, mobil uygulama bildirimleri ve sesli aramalarla öğrencilere adım adım rehberlik ederek kayıt sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği aktarıldı.