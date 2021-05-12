​Minare gölgesinde gençlik yetiştiriyor

İstanbul’da ‘yardımsever imam’ olarak tanınan 27 yıllık din görevlisi Mehmet Şenyiğit, gece gündüz demiyor herkese yardım elini uzatıyor. Çocukluk hayali hep ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olan Şenyiğit, altı yıldır Merter Veysel Karani Camii’nde görev yapıyor. Bugüne kadar 9 bin 500 yetime el uzatan, 700 aileye erzak yardımı yapan ve İdlib’de 100 briket ev yaptıran Şenyiğit, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

YAZ KURSUNA İLGİYİ ARTIRDI

Şenyiğit, “Altı yıl önce bu camiye geldim. İlk etapta anaokulu oluşturduk. Yaz kursu talebesi 75 iken 600’e çıkarttık. Yaz kurslarından sonra etüt sınıfı kurduk. Çocuklar okuldan sonra bize ders çalışmaya geldiler. Pandemi öncesine kadar 90 öğrencimizle devam ettik. Sekizinci sınıfa kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Minare gölgesinde yetişen bir gençlik istiyoruz. Çocukları üniversiteyi bitirene kadar takip ediyorum. 120 gencim var. Gençlik merkezimizde okuma salonu, bilardo ve internet kafe var. Gençlerimizi bağımlılıklardan kurtardık” dedi.

YETİMLER İÇİN MAĞAZA AÇTILAR

Caminin sadece namaz kılınan bir yer olmadığını belirten Şenyiğit, “Ben yetim olduğum için çocukluk hayalim hep onlara yardım etmekti. Mahallemde kaç fakirim var ben bilmiyorsam eğer bu caminin imamı değilim. Kendi çabalarımızla yetimleri mağazalara götürüp giydirmeyle işe başladık. Başta 150 ihtiyaç sahibini giydirebilirken sonra 300 oldu. Esnaf kardeşlerimize böyle bir organizasyon yaptığımızı söylediğimde ‘burası tekstil merkezi, daha çok giydirelim’ dediler. Aklıma caminin alt kısmı geldi alt kısmına büyük bir mağaza oluşturduk. İstanbul genelinde bir çalışma yaparak üç yılda 9 bin 500 kişi buradan faydalandı. Ancak pandemi girdi bu mağazamızda şu anda 2 bin 250 kişi giydirebildik” şeklinde konuştu.

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Suriye’de 100 briket ev yaptık

Mehmet Şenyiğit, Suriye için yardım faaliyetleri yürüttüklerinden bahsetti. Şenyiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Yanı başımızdaki Suriye’ye yardım eli uzatmasak olmazdı. Onlarca TIR un, gıda ve giyim yardımı gönderdik. Orada da mağaza açtık. Merter Veysel Karani Camii cemaati adına İdlib’de 100 tane briket ev yaptık. Bu evler çok kıymetli. İnsanları çamurdan çadırdan çıkartıp o evlere yerleştirdik. Diyanet Vakfımızla birlikte bu yılda İdlib’de 50 tane ev yapacağız.”

3 bin koli yardım

Ramazan ayında erzak dağıtımı yaptıklarını söyleyen Şenyiğit, “Benim mahallemde çok fakir yok ama zengin çok. Bu gücü kullanmak zorundayım. Başka imamlarla ihtiyaç sahiplerini tespit edip 3 bin koli dağıttık. Mahalle bakkallarına gidiyoruz para ödeyemeyen vatandaşların borcunu kapatıp faturalarını ödüyoruz. 750 aileden birinci derecede mağdur olan aileleri her ay gözlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.