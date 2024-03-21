'Minibüsle gidip geliyorum' diyen Yavaş'ın maskesi düştü: Makamına tahsisli 67 araç bulunduğu ortaya çıktı

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı hedef aldı. "İşte yok lafta yok, hayalet bir büyükşehir başkanı var." diyen Altınok, "Ankara sokaklarında olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan, seçimden seçime Ankara'nın ilçelerini gezen, sadece seçim bürolarının kurdelelerini kesen bir Belediye Başkanı var Ankara'da." diye konuştu. Mal varlığını açıklayan Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum Londra'dan ev aldınız mı? Bunu Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız yoksa olmadan önce mi aldınız?" diye sordu.