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'Minibüsle gidip geliyorum' diyen Yavaş'ın maskesi düştü: Makamına tahsisli 67 araç bulunduğu ortaya çıktı

Katıldığı bir televizyon programında, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum” iddiasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın maskesi düştü. CHP'li ABB Başkanının makamına tahsisli 67 makam aracı bulunduğu ortaya çıktı. Yavaş, ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Semih Bozkuş
18:44 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:11 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mansur Yavaş'ın 67 makam aracı bulunduğu ortaya çıktı.
Mansur Yavaş'ın 67 makam aracı bulunduğu ortaya çıktı.

Makam araçlarını sattığını ileri süren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli 67 araç bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önceki açıklamalarında makam araçlarını sattığını ve minibüs kullanmayı tercih ettiğini belirten Yavaş kendisiyle çelişti.

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok şahsi arabasıyla seçim çalışmalarını yürütürken, israfı bitirdiği yönündeki iddialarında ısrar eden Yavaş'ın kendisine 67 makam aracı tahsis ettirdiği ortaya çıktı.

"Minibüsle gidip geliyorum" diyerek duyar kasmıştı

ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında, “Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum” demişti. Yine aynı Mansur Yavaş, ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş'ın oyununu İYİ Partili Topel ortaya çıkardı

Yavaş'ın tartışmaların yeni odağını oluşturan 67 araçlık makam aracı koleksiyonunu İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Topel ortaya çıkardı.

Topel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş’ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!”

Çakarlı araba ve mal beyanı üzerinden Altınok'u hedef almıştı

İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş’ın trol ordusu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden hedef almıştı ancak Yavaş’ın bu algısı da boşa düştü.

Mal beyanında bulunan Altınok, her defasında hizmet algısı ve sahte açılışlar ile yapmadığı işlerin propagandasını yapan Yavaş'ın ve trol ordusunun bu oyununu bozarak algı operasyonlarına da son verdi.



#Mansur Yavaş
#Turgut Altınok
#Mal Beyanı
#Makam Aracı
#İsraf
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