Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları

Okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencileri için yarın okula uyum haftası başlıyor. Minik öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor. Özellikle bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrenci ve veliler için süreç diğer yıllara göre çok daha önemli. Uzmanlar okula yeni başlayacak öğrencilerin velilerinin dikkat etmesi gereken 6 noktayı sıraladı.





1.OKULLA İLGİLİ BİLGİ

Derslerin ve okulun ne ile ilgili olduğunu tam olarak anlayamayan çocuklar, okula gönderilmelerini, daha fazla yaramazlık yapmamaları için verilmiş bir ceza olarak görebiliyorlar. Bu yüzden, okulun ne olduğunu, neden okula gidileceğini ve okulda ne gibi aktiviteler yapılacağını onlara anlatmak önemli. Farklı bir ortama girme, sınıfını bulma, yabancılarla tanışma, yemek için nereye gidilmesi gerektiğini keşfetme, ellerini yıkayacağı yeri bulma, okul kurallarını öğrenme gibi deneyimler onlar için çok yeni. Evin rahat ve zihinsel açıdan daha az yorucu ortamında anneyle birlikte yaşamaya alışan çocuğa bu ürkütücü bir deneyim gibi gelebilir. Gideceği okul açılmadan okulu gezip sınıfların, kantinin, tuvaletlerin, öğretmenler odasının, bir sorun olduğunda uğrayabileceği danışmanın yerine beraber bakmak faydalı olacak.





2.GÜVEN AŞILANMALI

Çocuğa, okula gideceği için heyecanlı olabileceği ancak bunu başarabileceği anlatılmalı. Onun yeteneklerine ve kabiliyetlerine inanıldığını göstermek, öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyecek. Ayrıca, velilerin çocuklarına kendilerinin de çocukken yaşadıkları sıkıntıları ve yaptıkları hataları anlatmaları, çocukların sürece daha rahat adapte olmalarını sağlayacak. Örneğin, ebeveynlerini direkt yetişkin olarak doğmuş zanneden bir çocuk, onların okuma yazmayı öğrenirken sıkıntı çektiklerini duyduğunda psikolojik olarak kendisini daha rahat hissedebilir, hatta bu sorunlar karşısında daha da güçlü durabilir. Böylece veli ile çocuk arasındaki iletişim de kuvvetleneceği için öğrencibir sıkıntı yaşadığında anne ve babasına bunu dile getirmekten çekinmeyecek.





3.OKUL HAZIRLIĞINA YARDIM

Çocuğunuzun okula hazırlanmasına yardımcı olunmalı. Okul çantası, kırtasiye malzemeleri, giysileri ve diğer ihtiyaçları okul başlamadan önce hazırlanmalı. Çocuğun okulda kullanacağı defteri ve kırtasiye malzemelerini kendisinin seçerek almasına olanak tanınmalı. Her şey önceden hazırlanarak ilk sabah yaşanacak telaş mümkün olduğunca azaltılmalı. Okulun ilk günlerinde çocuğa kendisi ile ilgili ufak tefek sorumluluklar verilmesi, ileride de okulla ilgili sorumluluklar almasına ve bu sorumlulukları zamanında ve kolaylıkla yerine getirmesini sağlayacak.





4.İLK GÜN YANINDA OLUN

İlk gün okula veli ve öğrenci birlikte gitmeli. Okula başlama süreci bazen çocuklar için ayrılma kaygısı yaratabilir. Çocuk onu bıraktığınız anda tedirgin görünmeye başlarsa, diğer çocukların ona dostça davranacakları, öğretmeninin onu sınıfında sabırsızlıkla beklediğini söylenmeli. Vedalar kısa tutulmalı. Endişesini artıracağı için kaygı ve üzüntü belli edilmemeli.





5.ÖDEVLERE YARDIM, BAŞARIYA TAKDİR

Veli, çocuğunun ödevine yardım etmeli ancak ödevlerini yapmamalı. Ödev yaparken rehberlik ve doğru cevabı bulması için rehberlik edilmeli. Böylelikle zorlanıp pes etmesinin veya ders çalışırken sıkılmasının önüne geçilebilir. Öğrencinin okuldaki başarısı takdir edilmeli. Bu öğrencinin kendisini iyi hissetmesini ve okulla daha

fazla ilgilenmesini sağlayacak.





6.GÜNLÜK PROGRAM DİSİPLİN SAĞLAR

Öğrencinin günlük programa uymasına yardımcı olunmalı. Okul öncesinde ve sonrasında sabit bir rutin oluşturmak, çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Bu ayrıca, öğrenci için çalışma disiplini de sağlar. İletişim kanalları açık tutulmalı. Öğrencinin okuldaki deneyimleri hakkında konuşulmalı.



