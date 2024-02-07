MİT’e kumpasın 12. yılı

Çözüm sürecinde yürütülen politikalar çerçevesinde MİT’i terör örgütü PKK ile ilişki içinde gösterme bahanesiyle düğmeye basılan kumpasta, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ve kamu görevlileri ifadeye çağırılmıştı. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ameliyat sırasında verdiği talimatla ülke kaosa girmekten kurtulmuştu. Kumpasın başrolündeki FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya, tutuklamak için ifadeye çağırdığı Fidan’ın gelmemesi durumunda MİT Başkanlığı binasına FETÖ’cülerden oluşan kolluk gücü gönderdi. Durumu dönemin Başbakanı Erdoğan’a bildiren Fidan, Erdoğan’dan ‘gerekirse çatışın ancak kesinlikle teslim olmayın’ talimatı aldı.

7 Şubat MİT krizinde, FETö’nün hedefi eski MİT Başkanı Hakan Fidan gibi görünse de kumpasın asıl hedefinin her kumpasta olduğu gibi Erdoğan olduğu öğrenildi. FETÖ, çözüm süreci politikalarını bahane ederek MİT Başkanını tutuklayacak onun üzerinden de Başbakan Erdoğan’a gidecekti.