​MİT’e ziyareti sevdik

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın internet sitesini ziyaret edenler ve “yardımcı olmak isteyenlerin” sayısı her geçen gün artıyor. Sadece geçen yıl teşkilatın internet sitesi yaklaşık 2.5 milyon ziyarete sahne oldu. Ziyaretlerin aylık ortalamasının 140 binin üzerinde seyrettiği görüldü. En fazla ziyaret ise ocak (518 bin 30) ile ekim (340 bin 492) aylarında gerçekleşti.

74 BİN KİŞİ “YARDIMCI OLMAK” İSTEDİ

Ziyaretçi sayısındaki artış “Yardımcı olmak isteyenler” bölümüne de yansıdı. 2021 yılında 74 bin 375 kişi “yardım etmek amacıyla” MİT’e başvurdu. 2021’in ortalaması 6 bin 197 olurken, kasım ayında 8 bin 857 kişi MİT’e “yardımcı olmak” istedi. Aralık ayında da bu sayı 6 bin 697 oldu. Teşkilatın sitesinde “Nasıl yardım edebilirsin?” başlıklı bölümde yer alan açıklamada, “Türkiye’nin ulusal güvenliğine zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiyi” teşkilat ile paylaşmaları isteniyor. Sitede, bu amaçla bir form da yer alıyor.