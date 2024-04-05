MİT'in MOSSAD operasyonunun şifreleri çözülüyor: İsrail için casus ağı kurmuş!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a Türkiye'deki hedef kişi ve şirketlerle ilgili bilgi sızdıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.
MOSSAD ile bağlantıları tespit edildi
Buna göre MİT ekipleri, özel dedektiflik yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 - 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Tumlucalı çifti ve irtibatlı oldukları kişilerin belirlenmesi ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
4 ülkede yakın temas
Yüklü paralar aldı
MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.
Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde keşif
Tumlucalı MOSSAD ajanlarının talimatları kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin etti.
Almanca bilmemesinden şüphelendi ama...
9 yıl boyunca çalıştı
Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.
Şebeke kurdu
Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu. Ve bu şebekedeki kişilerin de yardımıyla MOSSAD ajanlarının hedefindeki kişi veya şirketlere ait bilgiler temin etti.
İtiraf ettiler
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı ve 7 şebeke üyesi 3 Nisan'da gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Tumlucalı çifti tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.