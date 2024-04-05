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MİT'in MOSSAD operasyonunun şifreleri çözülüyor: İsrail için casus ağı kurmuş!

İstanbul'da, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli 'Köstebek-3' operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 2'i tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şüphelinin MOSSAD için dedektiflik yapan Tumlucalı ve eşi olduğu ifade edildi. Tumlucalı'nın, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurduğu ortaya çıktı. Tumlucalı’nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya-Viyana, İsviçre-Zürih, Almanya Münih-Frankfurt ve Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ve yüklü miktarda para aldığı öğrenildi.

Seren Som
16:07 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Ersin Tumlucalı
Ahmet Ersin Tumlucalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a Türkiye'deki hedef kişi ve şirketlerle ilgili bilgi sızdıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.


MOSSAD ile bağlantıları tespit edildi

Buna göre MİT ekipleri, özel dedektiflik yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 - 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Tumlucalı çifti ve irtibatlı oldukları kişilerin belirlenmesi ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.


4 ülkede yakın temas

Yapılan çalışmalarda Tumlucalı'nın
Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanlarıyla
Avusturya/Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt-Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği saptandı.


Yüklü paralar aldı

MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.


Ahmet Ersin Tumlucalı

Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde keşif

Tumlucalı MOSSAD ajanlarının talimatları kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin etti.


Almanca bilmemesinden şüphelendi ama...

Ayrıca yapılan çalışmalarda, Tumlucalı'nın kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten
MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın
Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği, Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtip İstanbul'a gelemeyeceğini söylememesi üzerine ise daha çok şüphelenmesine neden olduğu belirtildi. Bunun üzerine Tumlucalı, Neubach ile Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da yanında götürdü. Tumlucalı bu kitabı Nuebach'a göstererek MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Ancak Neubach Tumlucalı'yı geçiştirdi.

9 yıl boyunca çalıştı

Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.



Şebeke kurdu

Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu. Ve bu şebekedeki kişilerin de yardımıyla MOSSAD ajanlarının hedefindeki kişi veya şirketlere ait bilgiler temin etti.


İtiraf ettiler

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı ve 7 şebeke üyesi 3 Nisan'da gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Tumlucalı çifti tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


İsrail casuslarına 'köstebek' darbesi: Türkiye'den bilgi ve belge sızdıran 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail casuslarına yönelik yapılan operasyonu paylaşmış, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde gözaltına alınan A.E. TUMLUCALI ve şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti.



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