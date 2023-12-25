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MİT'ten nokta atış: PKK/KCK'nın sözde akademi sorumlusu Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilat (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Erdinç Bolcal'ı, Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:17 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:26 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erdinç Bolcal adlı terörist.
Erdinç Bolcal adlı terörist.

PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Süleymaniye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.


Erdinç Bolcal, Irak’da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.


Gençleri örgüt mensubu yapıyordu


​Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.


​Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.



Türk varlığına eylem hazırlığı içerisindeydi


MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal’ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.




#MİT
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#Kuzey Irak
13 dakika önce
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