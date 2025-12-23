Morg görevlileri cenazeleri karıştı: Babasını 150 kilometre uzaklıkta buldu

"Cenaze sabah Edremit’e gitti dediler sonra akşam Gönen’e gönderildiği anlaşıldı. Gönen’e giden cenaze babam mı o da belli değil. Orada gömülmüş de olabilirdi. Kısacası, Gönen’e gitmesi gereken cenaze Balıkesir’de morgda olduğu için onunla karıştığını düşünüyorlar. Babam iri yarı bir adam, diğer rahmetli ise babama göre daha ufak tefek birisi. Ben zaten olayı yaşayınca Sağlık Bakanlığı hattı 184’ü arayarak şikayetçi de oldum. Sonuçta bizim cenaze akşamdan Gönen’e gönderilmiş, bugün de Gönen’e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen’den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah’tan babam çıktı ve defnedilmemiş. ’Biz cenazeyi açtık gösterdik, onlar da tamam deyip aldılar’ diye bize açıklama yaptılar. İnsan acısıyla bir an karıştırabilir, hiç kaydınız yok mu? Yazılarına, isimlerine bakmadınız mı? Nasıl böyle bir karışıklık oluyor anlamadım"