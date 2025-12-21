Yeni Şafak
Evinde cansız bedeni bulundu: Katil zanlısı komşusu çıktı

23:5221/12/2025, Pazar
IHA
Gülhan Börülce, Ankara'da toprağa verilmişti.
Gülhan Börülce, Ankara'da toprağa verilmişti.

Siirt’te iki çocuk annesi Gülhan Börülce’nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan komşusu Ş.K., emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli Ş.K. ile eşi F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Siirt’te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan komşusu, cinayeti işlediğini itiraf etti. Suçunu itiraf eden şahıs ile karısı tutuklandı.

Barış Mahallesi’ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce’nin 17 Aralık’ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce’yi öldürdüğünü itiraf etti. Ş.K. ve karısı F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt’te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık’ta merkez Barış Mahallesi’ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara’da toprağa verilmişti.



#Siirt
#Cinayet
#Bıçak
