Gündem MSB duyurdu Dört terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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