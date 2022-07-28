MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/fwVsDRXegW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2022

GÜNDEM MİT'ten bir nokta operasyon daha: PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi