MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 60 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 184'ü Irak'ın, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 458 olmuştur" dedi.