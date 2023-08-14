MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada "
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek"
denildi.
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18 dakika önce