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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:28 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:34 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…






#MSB
#terör
#operasyon
#terörist
1 saat önce
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